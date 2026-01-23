Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısında, ihracatçıların küresel pazarlarda rekabet gücünü artıracak Türk Eximbank Alıcı Kredileri Programı'nı açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Türk Eximbank Alıcı Kredileri Programı Tanıtım Toplantısı'nda ihracatçılara yönelik yeni ve stratejik finansman modelini kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Bolat, küresel ticarette artan belirsizlikler ve korumacılık eğilimleri nedeniyle, ihracatçılar için rekabetçi finansmana erişimin her zamankinden daha kritik hâle geldiğini vurguladı. Yeni program, finansmanı doğrudan yabancı alıcıya sağlayarak ihracat bedelinin doğrudan ihracatçıya ödenmesini mümkün kılıyor, nakit akışını güvence altına alıyor ve ticari riskleri azaltıyor.

#Canlı | Türk Eximbank Alıcı Kredileri Programı Tanıtım Toplantısı https://t.co/5m6Md8XrSJ — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) January 23, 2026

Program kapsamında, Türk Eximbank tarafından kullandırılan kredilerde finansman maliyeti desteği, sigorta ve tazmin mekanizmalarıyla risk yönetimi güçlendirilirken, özellikle yatırım malı ve proje bazlı ihracatta ihracatçılara önemli bir rekabet avantajı sağlanıyor. Böylece Türkiye'nin ihracatçıları, yalnızca fiyat ve kalite değil, sundukları finansman koşullarıyla da küresel pazarlarda güçlü bir konuma geliyor. Bolat, 2025 yılında Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatını 396 milyar dolara taşıyarak tarihi bir başarıya imza attığını hatırlatarak, 2026 yılında Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen 410 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda bu tür finansman araçlarıyla ihracatçıların destekleneceğini belirtti.