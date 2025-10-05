Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, 'Anadolu Mayası' temasıyla ziyaretçilerini kültürün, sanatın ve ortak değerlerin izinde büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaelili kitap tutkunlarını kâğıdın büyülü dünyasıyla buluşturan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde büyük bir yoğunluğa sahne oluyor. Fuarın dikkat çeken etkinliklerinden biri, Akçakoca Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Sahneye çıkan müzisyen ve hikâye anlatıcısı Zeynep Betül Akyıldız, çocuklara özel hazırladığı müzikli masal dinletisiyle salondaki minikleri Türk dünyasının ortak masal hazinesine davet etti. Melodiler eşliğinde anlatılan hikâyelerle geçmişin izleri bugüne taşındı, çocuklar masallar aracılığıyla hem eğlendi hem öğrendi. Akyıldız'ın anlatımı, kültürler arası bir bağ kurarken ebeveynleri de çocukluklarına götürdü.

MASALLARLA HEM ÖĞRENDİLER HEM EĞLENDİLER

Müzik ve masalın iç içe geçtiği etkinlikte çocuklar, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan hikâyelerle buluştu. Akyıldız'ın seslendirdiği kadim Türk masalları, çocuklarda kültürel farkındalık oluştururken, müzikal anlatım ise dinleyicilere adeta bir sahne gösterisi izleme hissi yaşattı. Salonda yer alan aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli anlar geçirdi.

ANADOLU MAYASI TEMASINA ANLAMLI KATKI

Bu yıl 'Anadolu Mayası' temasıyla gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarı'nda Zeynep Betül Akyıldız'ın anlattığı masallar, Türk milletinin ortak hafızasında yer alan değerleri, erdemleri ve öğütleri günümüze taşıdı. Fuarın çocuklara yönelik etkinlikleri kapsamında düzenlenen masal dinletisi, hem eğitici hem de ilham verici bir deneyim sundu.

KİTAPLARLA DOLU RENKLİ BİR GÜN

Kocaeli'nin dört bir yanından fuara gelen çocuklar, yayınevlerini gezerek kitapları keşfetmenin yanı sıra sevdikleri yazarlarla buluşma, kitaplarını imzalatma ve özel söyleşilere katılma şansı yakaladı. Gün boyu süren etkinliklerle kitaplarla iç içe zaman geçiren çocuklar, hem öğrendi hem eğlendi. Söyleşi sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zeynep Betül Akyıldız'a teşekkür plaketi takdim etti.