İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrenci dostu yurt politikasıyla hem özel hem de diğer kamu yurtlarına göre çok daha uygun fiyatlı, kaliteli ve güvenli bir seçenek sunuyor. Öğrencilere sabah kahvaltısı ve talepleri doğrultusunda hazırlanan akşam yemekleri hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İBB, üniversite öğrencilerine sunduğu yurtlarla barınma standartlarını yeniden tanımlıyor. Aylık yalnızca 2.850 TL karşılığında öğrenciler; iki öğün yemek, ücretsiz ve sınırsız çamaşır hizmeti, sosyal ve spor alanları, kültürel etkinlikler, iş ve staj fırsatları, burs desteği ile ücretsiz psikolojik danışmanlık imkanına kavuşuyor.

16 yurtta yer alan toplam 131 çamaşır ve 129 kurutma makinesi ile 24 saat kesintisiz, ücretsiz çamaşır yıkama imkanı sağlanıyor. Yurtlarda kütüphane, etüt ve bilgisayar odaları bulunurken; hobi mutfakları, sohbet ve televizyon odaları, oyun alanları ile masa tenisi ve fitness bölümleri öğrencilerin sosyalleşmesine, dinlenmesine ve aktif bir yaşam sürmesine katkı sunuyor.

Öğrencilerin konforu için yurt odalarında yatak, nevresim takımları, battaniye, elbise dolabı, komodin, buzdolabı, ayakkabılık, çalışma masası, sandalye ve masa lambası gibi temel eşyalar eksiksiz şekilde sunuluyor. Yeterli alana sahip yurtlarda çalışma ve yatak odaları birbirinden ayrı bölümlerde konumlandırılarak öğrencilerin hem derslerine odaklanabileceği hem de dinlenebileceği özel alanlar oluşturuluyor. Ayrıca yurt binalarında kütüphane, çalışma, bilgisayar ve etüt odalarının yanı sıra yemekhane, hobi mutfakları, sohbet ve televizyon odaları, masa tenisi ve fitness bölümlerinin yer aldığı spor alanları, oyun alanları, dinlenme odaları ve mescit gibi pek çok ortak kullanım alanı bulunuyor.

ÇOK YÖNLÜ DESTEK VE DANIŞMANLIK

Barınmanın ötesinde gençlerin kariyerine de destek olan İBB Yurtları, isteyen öğrencilere İBB sosyal tesisleri, BELTUR ve özel sektörde yarı zamanlı iş imkanı tanıyor. Bölümlerine uygun staj fırsatları yaratılıyor ve öğrencilerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' burs programına başvuru imkanı bulunuyor.