Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen takipli narkotik faaliyetler kapsamında Gölyaka ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, 6 Aralık 2025'te M.Ş. isimli şahsın evinde ve bahçesinde uyuşturucu madde bulundurduğuna yönelik alınan istihbari bilgiler üzerine, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden adli arama gerçekleştirildi.

Şahsın evi ve eklentilerinde yapılan aramalarda 500 gram kubar esrar, 1 adet Canik TP9 marka tabanca, 2 adet şarjör, 38 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca şarjörü, 1 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet yivsiz av tüfeği şarjörü ve 38 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi ile 6136 ve 2521 sayılı kanunlar kapsamında işlem başlatıldı.

Gelişmeler üzerine nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlandığı bildirildi.



