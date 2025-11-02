Kayseri Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 14 ülkeden 54 yazar ile şairin katıldığı 'Türk Dünyası Yazar ve Şairleri Talas Buluşması' büyük bir coşkuyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Türk Edebiyatı Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, kenti dört gün boyunca kültür, sanat ve kardeşlik atmosferine büründürecek.

KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Kültür Merkezi'ndeki açılış programı, mehter takımı gösterimi ve Dede Korkut Minyatür Sergisi ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Talas ve Kayseri'yi tanıtan kısa film izlendi.

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gönül köprülerini güçlendiren bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: 'Türk dünyası aynı kökten beslenen ancak farklı dallarda yeşeren bir ulu çınardır. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlardan Kuzey Kıbrıs'a kadar aynı duyguların yankılandığı bir gönül birliğine sahibiz.

Bizi birbirimize bağlayan en sarsılmaz temel dil ve edebiyatımızdır. Türk milletinin tanktan ve toptan daha güçlü bir silahı vardır; o da vicdanla yazılmış destanlar, kalemden dökülen kelimelerdir. Bu buluşma, kültür mirasımızın yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması açısından tarihi bir öneme sahiptir.'

Başkan Yalçın, etkinlik süresince düzenlenecek panel, konferans, şiir gecesi ve konserlerle Türk dünyasının fikir, sanat ve ruh birliğinin güçleneceğini ifade etti.

TÜRK DÜNYASINA HİZMET VURGUSU

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, 'Talas Belediyesine teşekkür ediyoruz. 300 milyonluk Türk dünyasına hizmet etmek, aynı zamanda Müslüman dünyasına hizmet etmektir.' dedi.

Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin ise, 'Talas Belediyesine imrenerek bakıyoruz. Türk dünyası açısından çok önemli bir hizmeti ayağımıza getirdi.' diyerek teşekkürlerini iletti.

Önceki dönem Türksoy Genel Sekreteri ve Kırgızistan Kültür Bakanı Dusen Kasseinon, etkinliğin sıradan bir edebiyat buluşması değil, 'bir kültür ve sanat şöleni' olduğunu ifade ederek, 'Talas'ta atılan bu tohumlar gelecekte koca bir çınar olacaktır.' dedi. Azerbaycanlı yazar Doç. Dr. Pervin Nureliyava, 'Talas Belediyesinin tanıtım filminden çok duygulandım. Başkan Mustafa Yalçın'a milletim adına teşekkür ediyorum. Onun 'Her şey Talas için' sözü bana 'Her şey Türk dünyası için' dedirtti.' sözleriyle duygularını paylaştı.

Şairler adına konuşan Prof. Dr. Abuzer Turan ise, 'Bugün sözün bayramıdır. Hepimizin bayramı kutlu olsun.' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının önemine vurgu yaparak, 'Gazze'den Doğu Türkistan'a nerede bir mazlum varsa orada olmalıyız. Türkün olduğu yerde zulüm olmaz, zulme karşı durulur.' dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise konuşmasında Başkan Yalçın'ı takdir ederek şu ifadeleri kullandı: 'Türk dünyasının kalbinin Talas'ta atmasına vesile olan, Şuşa Azerbaycan Evi'ni hayata geçirerek Türkçe Sokağı ile dilimize hizmet eden Mustafa Yalçın'ı yürekten alkışlıyorum. Bir sonraki buluşmanın da Büyükşehir Belediye Başkanımıza yakışacağını belirterek yine burada buluşmak istiyorum.'

Programın sonunda Yeditepe Üniversitesi'nden tarihçi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, 'Türk Kültürünün Temelleri ve Türk Dünyasının Gelecek Vizyonu' başlıklı bir konferans verdi. 28 yıldır Türk dünyasını yakından takip ettiğini belirten Taşağıl, 'Böylesine kapsamlı bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyuyorum.' dedi.

Türk Dünyası Yazar ve Şairleri Talas Buluşması, ikinci gününde Talas ve Kayseri'nin tarihi-kültürel alanlarına geziler ve Erciyes turu ile sürecek. Bu akşam saat 19.00'da ise Talas Yenidoğan Mahallesi'ndeki Dini Yüksek İhtisas Konferans Salonu'nda şiir programı ile kültür şöleni devam edecek.