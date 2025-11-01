Mardin Artuklu Belediyesi, kent genelinde temizlik konusunda farkındalık oluşturmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Artuklu Belediyesi bünyesinde oluşturulacak çevre zabıtası ekipleri, kameralı sistemlerle ve saha denetimleriyle kentin dört bir yanında gözetim yapacak.

Bu kapsamda, yere çöp atanlar ile çöp konteynerleri boş olmasına rağmen çöplerini konteyner dışına bırakanlar tespit edilerek, Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacak.

Artuklu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte temizlik çalışmalarının düzenli olarak sürdürüldüğünü, ancak bazı vatandaşların duyarsız davranışlarının bu çabaları olumsuz etkilediğini belirtildi.

Açıklamada, 'Temiz bir Artuklu hepimizin ortak sorumluluğudur. Vatandaşlarımızdan çevreye karşı daha duyarlı olmalarını bekliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Yeni uygulamanın, hem kent estetiğini korumak hem de çevre bilincini artırmak adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.