Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 05 Mart 2026 Perşembe akşamı müzikseverleri Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde devrimsel bir programa davet ediyor. İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetimindeki orkestra, dünyaca ünlü kornocu Cenk Şahin'e eşlik ederken; repertuvarda müzik tarihine yön veren Beethoven, Strauss ve Wagner'in ölümsüz eserleri yer alıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın kültürel yaşamına yön veren BBDSO, bu hafta Avrupa'nın saygın sahnelerinde adından söz ettiren iki değerli sanatçıyı ağırlıyor. Konserin ilk yarısında, Richard Strauss'un babasına ve korno tekniğine bir saygı duruşu niteliği taşıyan '1 Nolu Korno Konçertosu', Berlin Konzerthausorchester'in solo kornocusu Cenk Şahin tarafından yorumlanacak.

Gecenin senfonik doruk noktasını ise L. van Beethoven'ın, müzik tarihinde yeni bir çağ açan 3. Senfonisi 'Eroica' oluşturuyor. Napoleon Bonaparte'a adanmışken Beethoven'ın hayal kırıklığıyla 'bir büyük adamın anısına' dönüştürdüğü bu eser, özgürlük ve kahramanlık temaları içeriyor. Program, R. Wagner'in ideal ve bedensel aşkın çatışmasını epik bir dille anlattığı 'Tannhauser' Uvertürü ile tamamlanacak.

Konseri, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin eski Genel Müzik Direktörü olan ödüllü şef, geniş opera ve senfoni repertuvarıyla tanınan. İtalya ve Romanya başta olmak üzere Avrupa'nın prestijli sahnelerinde yönettiği eserlerle uluslararası çapta başarıya sahip Alessandro Cedrone yönetecek.

Almanya'da solistlik alanındaki en yüksek derece olan 'Konzertexamen' sahibi Cenk Şahin konserin solistliğini üstleniyor. Sanatçı, Daniel Barenboim ve Zubin Mehta gibi efsanevi şeflerle çalışmıştır. Berlin Konzerthausorchester üyesi olan Şahin, kuşağının en parlak kornocularından biri olarak kabul edilmektedir.