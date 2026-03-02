Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi İş Birliği Protokolü'nün imzalandığını duyurdu. Yeni hizmet binasıyla yaşlıların refahı ve sosyal hayata katılımının artırılması hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te önemli bir sosyal hizmet yatırımına imza atıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi İş Birliği Protokolü'nün imzalandığını belirtti.

Bakanlıkta imzalanan protokol kapsamında Gaziantep'e kazandırılacak yeni hizmet binasıyla yaşlı bireylerin bakım, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Projenin, büyüklerin refahını artırmanın yanı sıra sosyal hayata daha aktif katılımlarını destekleyeceği ifade edildi.

Bakan Göktaş, iş birliğine katkı sunanlara teşekkür ederek, başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere emeği geçenlere şükranlarını iletti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yeni merkezin Gaziantep'e ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, yaşlılara yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılmasının sosyal devlet anlayışının önemli bir parçası olacağını vurguladı.