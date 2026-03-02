Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 100. Yıl Parkı'nı kapsamlı bir dönüşüm projesiyle modern bir yaşam alanına dönüştürüyor. Toplam 51 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek çalışmalarla parkın altyapısı ve üstyapısı baştan sona yenilenecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesi Üniversite Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Parkı'nı kapsamlı bir rekreasyon projesiyle baştan sona yenilemeye hazırlanıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek proje için ihale süreci tamamlandı. 77 milyon 761 bin 61 TL bedelli çalışmanın 2027 yılının başında tamamlanması hedefleniyor.

Sahil yolu ile kuzey-güney yönünde ikiye bölünmüş olan park alanının yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında toplam 51 bin 29 metrekarelik alanda uygulama yapılacak. Proje ile birlikte parkın mevcut altyapısı modernize edilirken, kullanım konforunun artırılması ve alanın daha işlevsel hale getirilmesi amaçlanıyor.

YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARI YENİLENİYOR

Çalışmalar kapsamında park içerisindeki mevcut yürüyüş yollarının zeminleri yenilenecek. Ana aks üzerinde yağmur suyu altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca parkta bisiklet yolu düzenlemesi yapılarak alanın spor ve aktif yaşam açısından daha cazip hale getirilmesi planlanıyor.

OTOPARK VE KENT DONATILARI MODERNİZE EDİLECEK

Proje çerçevesinde otopark alanları yeniden düzenlenecek. Parkta bulunan kent donatı elemanları da günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yenilenecek. Mevcut durumda alanda 27 adet piknik masası ve 13 adet çatılı piknik masası bulunurken, ergonomik olmayan mangal alanlarının da yeniden tasarlanması öngörülüyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte piknik masaları, barbekü alanları, oturma bankları ve çöp kutuları modern ve kullanışlı bir yapıya kavuşturulacak.

KONFORLU, GÜVENLİ VE MODERN BİR ALANA DÖNÜŞECEK

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, '100. Yıl Parkı'nı sadece fiziki olarak yenilemiyor, aynı zamanda hemşehrilerimizin daha konforlu, güvenli ve modern bir ortamda vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüştürüyoruz.

Altyapıdan çevre düzenlemesine kadar her ayrıntıyı titizlikle planladık. Çalışmalar tamamlandığında Ortahisar'ımıza yakışır, uzun yıllar hizmet verecek örnek bir rekreasyon alanını şehrimize kazandırmış olacağız' ifadelerine yer verildi.