Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk bilim insanlarının Antarktika'da bir aydan fazla süren çalışmalarla 15 araştırma projesini başarıyla tamamladığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakan Kacır, Türk bilim insanlarının Antarktika'nın zorlu koşullarında bir aydan fazla süren çalışmalar kapsamında 15 farklı araştırma projesini hayata geçirdiğini belirtti.

Seferin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade eden Bakan Kacır, Türkiye'nin kutup araştırmalarıyla bilimsel kapasitesini güçlendirmeyi sürdürdüğünü vurguladı. Bakan Kacır, yürütülen çalışmaların yalnızca bilimsel bilgi üretmekle kalmadığını, aynı zamanda insanlığın karşı karşıya olduğu küresel sorunlara çözüm önerileri geliştirmeye katkı sunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Antarktika hedeflerine de değinen Bakan Kacır, Antarktika'da kalıcı bir Türk Bilim Araştırma Üssü kurmayı ve Antarktika Antlaşmalar Sistemi içinde 'Danışman Ülke' statüsü elde etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

