Yaptığı bilimsel araştırmalarla dikkat çeken Giresunlu hekim ve bilim insanı, Giresun eski Milletvekili Doç. Dr. Turhan Alçelik, kanser hastalarına umut olacak sonuçlara ulaştı. Doç. Alçelik, uzun yıllardır yürüttüğü araştırmaların olumlu sonuçlar vermeye başladığını açıkladı.

Daha önce göz doktoru olması nedeniyle araç farlarının göz sağlığına etkilerine yönelik geliştirdiği buluşla Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve dünya gündeminde yer alan Doç. Dr. Alçelik, bu kez kanser alanında yürüttüğü bilimsel çalışmalarla dikkat çekti.

Kanserle ilgili araştırmaları hakkında kamuoyuna bilgi veren Alçelik, çalışmaların dört farklı üniversiteden Onkoloji, İmmünoloji, Onkogenetik, Onkoloji Cerrahisi, Biyoloji, Biyokimya, Kimya ve GETAT alanlarında uzman yaklaşık 10 profesörün katılımıyla gerçekleştirildiğini ve 15 yıl sürdüğünü belirtti. Araştırmaların hem insan kanser hücreleri üzerinde laboratuvar ortamında hem de doğrudan kanser hastaları üzerinde yapıldığı ifade edildi.

Çalışmalarda, 13 farklı doğal vitamin, mineral ve antioksidandan oluşan, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsatlı bitkisel içerikli bir gıda takviyesinin kullanıldığı kaydedildi.

Bilimsel Raporlarla Desteklendi

Araştırma sonuçlarının TÜBİTAK ve Akdeniz Üniversitesi Kanser Araştırma Merkezleri tarafından raporlandığını belirten Doç. Dr. Alçelik, raporlara göre in vitro ortamda kanser hücrelerinin yüzde 90’ının öldüğünü, yüzde 95 oranında ise hücre çoğalmasının durduğunu, yani metastazın önlendiğini söyledi. Ayrıca sağlıklı hücreler üzerinde herhangi bir olumsuz yan etki tespit edilmediği bildirildi.

Araştırma sürecinde geliştirilen kürün 2.000’den fazla kanser hastasında kullanıldığını ifade eden Alçelik, klinik sonuçların oldukça olumlu olduğunu vurguladı.

Yurt İçi ve Yurt Dışında Kullanılıyor

Araştırma raporlarının Cumhurbaşkanına sunulduğunu belirten Alçelik, ilgili makamların talimatları doğrultusunda çeşitli toplantılar ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Halen yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda kanser hastasının Kanser Destek Kürü'nü kullandığını kaydeden Alçelik, “Tedavi sonuçlarımız çok başarılı” dedi.