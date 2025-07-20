Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Abdülkadir Tanrıdağlı, Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik’in davetlisi olarak Bursa’yı ziyaret etti. İkili, kentin turizm değerlerini gezerek projeleri değerlendirdi.BURSA (İGFA) - Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Abdülkadir Tanrıdağlı, Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (BURO) Başkanı Tansu Erçevik’in konuğu olarak Bursa’ya ikinci kez geldi.

Tanrıdağlı ve Erçevik, kentin turizm potansiyelini artırmaya yönelik projeleri yerinde incelemek için Saitabat, Cumalıkızık, Misi, Gölyazı, Eskikaraağaç ve Tirilye mahallelerini ziyaret etti.

BURO Başkanı Tansu Erçevik, bu bölgelerde hayata geçirilmesi planlanan turizm projelerini Tanrıdağlı’ya detaylı bir şekilde anlatırken, Tanrıdağlı ise, TUREB ve 13 bin 884 rehberiyle Erçevik’in projelerine tam destek verdiklerini belirtti. Tanrıdağlı, Bursa’nın turizmdeki yerini güçlendirmek için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Görüşmelerde, Bursa’daki kaçak rehber denetimleri, BURO’nun işleyişi ve kentin turizmdeki güncel durumu da ele alındı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında da Bursa'yı ziyaret eden Tanrıdağlı, bir sonraki ziyaretinde Orhangazi, İznik, Yenişehir ve İnegöl ilçelerinde incelemelerde bulunmak istediğini ifade ederek Bursa’dan ayrıldı.