Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi tarafından düzenlenen törene katıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi tarafından, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Mihraplı Şehitlik Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene, Başkan Mustafa Bozbey'in yanı sıra Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otçu, önceki dönem Millî Eğitim ve Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürü Faruk Uysal, Işıklar Askerî Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanları ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem katıldı.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 51. yıl dönümü kutlama töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “51 yıl önce gerçekleştirilen bu harekât, yalnızca soydaşlarımızı korumakla kalmamış, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temellerini atarak tarihimizde bir dönüm noktası olmuştur. Bu anlamlı günde; Kıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, fedakârlıklarıyla milletimizin gururu olan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa, bu 1974’te o Temmuz sabahı yola çıkan kahramanların eseridir. Bursamızda barış harekâtına katılmış 960 gazimiz yaşamaktadır. Bursa olarak her zaman toprak bütünlüğümüzü, milletimizin birliğini, kardeşliği ve dayanışmayı savunduk, savunmaya da devam edeceğiz.” dedi.