Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına sorumluluk alanındaki her konuda fedakârca görev yaparak ağustos ayında bin 671 itfai olaya başarılı şekilde müdahale etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 19 istasyon, 57 araç ve 343 personel ile kentte ve yurtta ihtiyaç duyulan her bölgede, sorumluluk alanına giren her olay ve durumda görevini hızlı, etkin ve titizlikle yerine getirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 2026 yılı Ağustos ayında bin 86 yangın, 448 kurtarma, 119 trafik kazası ve 18 su baskınına müdahalede bulunarak, bir aylık süreçte toplam bin 671 itfai olaya müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın destekleri ile ekipman ve araç filosunu ihtiyaçlar doğrultusunda modernize eden ve güçlü kadrosu ile yangın, kaza, arama kurtarma ve su baskını gibi olaylara hızlı bir şekilde müdahale gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, öte yandan vatandaşların bilinçlenmesine yönelik eğitim faaliyetleri ile denetim çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

689 Kişiye Eğitim, 87 Denetim

İtfai olaylara müdahalenin yanı sıra vatandaşların bilinçlenmesi ve olağanüstü durumlarda doğru şekilde hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla eğitim ve denetim çalışmalarına da önem veren Büyükşehir İtfaiyesi, Ağustos ayında 689 kişiye eğitim verirken, 87 denetim gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, alanında uzman personeli, güçlü araç filosu ve modern ekipmanlarıyla Kayserililerin can ve mal güvenliği için görevini özveriyle sürdürmeye devam ediyor.