Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında motokuryeler ve kış lastiği bulunmayan araçların il genelinde trafiğe çıkmalarının yasaklandığını açıkladı.

TUNCELİ (İGFA) - Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Valilik, vatandaşları trafik güvenliği konusunda uyardı.

Yapılan yazılı açıklamada, 30 Ocak 2026 Cuma gününden 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.59'a kadar motokuryeler ve kış lastiği bulunmayan tüm araçların il genelinde trafiğe çıkmalarının yasaklandığı bildirildi.

Valilik, can ve mal güvenliği açısından vatandaşların bu kurala uyması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, 'Kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması, olası kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır' denildi.

Tunceli Valiliği, vatandaşlara alınan bu karara duyarlılık göstermeleri ve yetkililerin uyarılarına uymaları çağrısında bulundu.