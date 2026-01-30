Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yürüttüğü dijital izleme ve analiz çalışmaları sonucunda 379 FETÖ ve iltisaklı sosyal medya hesabını tespit etti. Hesaplar, terör propagandası ve dezenformasyon üretimi nedeniyle erişime kapatıldı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tespit edilen hesapların terör propagandası yürüttüğünü ve sistematik dezenformasyon ürettiğini açıkladı. Duran, söz konusu tespitlerin ardından ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde derhal harekete geçildiğini duyurarak, 'Milli güvenliğimizi hedef alan dijital ağlara gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulandı' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/burhanduran/status/2017161629595521136

Terörle mücadelenin yalnızca sahada değil dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere müsamaha gösterilmeyecektir' dedi.