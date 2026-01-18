Tunceli'de son 65 yılın en yoğun kar yağışı yaşanırken, Valilik koordinasyonunda tüm kurumlar ağır kış şartlarına karşı sahada kesintisiz çalışma yürütüyor.

TUNCELİ (İGFA) - Tunceli'de etkili olan ve son 65 yılın en yoğun kar yağışı olarak kayıtlara geçen olumsuz hava koşullarına karşı devletin tüm imkânları seferber edildi. Yoğun kar, buzlanma ve tipi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Tunceli Valiliği koordinesinde il genelinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalar sürdürülüyor.

Valilik öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları iş birliği içerisinde hareket ederek yolların açık tutulması, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için yoğun mesai harcıyor.

https://twitter.com/TunceliValiligi/status/2012859327212662784

Zorlu kış şartlarına rağmen gece gündüz sahada görev yapan ekipler, karla mücadele, yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların olası risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, ihtiyaç halinde ilgili birimlerle iletişime geçilmesini istedi.

Tunceli Valiliği, fedakârlıkla görev yapan tüm personelin, ağır kış koşullarına rağmen kararlılıkla çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.