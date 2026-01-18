Uluslararası sularda bir gemide ele geçirilen 10 ton kokainle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - Uluslararası sularda seyir halindeki bir gemiye İspanya güvenlik birimlerince düzenlenen operasyonda, aralarında 4 Türk, 1 Sırp, 1 Macar ve 7 Hint uyruklunun bulunduğu toplam 13 mürettebatın gözaltına alınması ve 10 ton kokain ele geçirilmesinin ardından, soruşturmanın Türkiye ayağında önemli bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu uyuşturucu operasyonuyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde; İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, başarılı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, 'İstanbul Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, kahraman polislerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum' ifadelerini kullanırken, uyuşturucu ticaretine karşı uluslararası iş birliğiyle yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.