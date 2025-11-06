Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tunceli-Ovacık Karayolu'nda yol güvenliğini tehdit eden kayaların temizlenmesi çalışmalarının tamamlandığını, yolun yeniden ulaşıma açıldığını duyurdu.
ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tunceli-Ovacık Karayolu'nda güvenli ulaşım için yürütülen çalışmaların başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda tehlike oluşturan kayaların temizlendiği ve yolun kısa sürede yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.
Bakanlık, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla Türkiye genelinde yol bakım ve güvenlik çalışmalarının 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğünü vurguladı.
Kaynak: RSS