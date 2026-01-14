Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV), 25. kuruluş yıl dönümünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) görkemli bir konserle kutladı. Yaklaşık 2,5 saat süren konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

İZMİR (İGFA) - TÜLOV'un 25. kuruluş yıl dönümü AASSM'deki konserle kutlandı. Adnan Menderes Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı Öğretim Üyesi, ut sanatçısı ve vakfın sanat yönetmeni Dr. Emre Üstgül yönetimindeki konserde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın mesajları okundu.

Yoğun alkış alan mesajların ardından etkinlik iki bölüm halinde yapıldı. Sunuculuğunu İlkay Kıyak'ın yaptığı etkinlikte Türk sanat müziğinin hicaz, muhayyer, uşşak, bayati ve mahur makamlarından yaklaşık 25 eser seslendirildi.

'Benzemez kimse sana' ve 'Ben melamet hırkasını kendim giydim kime ne' gibi eserlerin de yer aldığı programda, emekli doktor, avukat ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık 90 kişilik koro ve solistler performanslarıyla büyük beğeni topladı. İzleyiciler de eserlere eşlik etti.