Son Valiler Kararnamesi ile Trabzon'daki görevi sona eren Vali Aziz Yıldırım onuruna verilen veda yemeğine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Allah yolunuzu açık etsin, sizden memnun kaldık, iz bıraktınız' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, Trabzon Valiliği görevinden İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne atanan Vali Aziz Yıldırım için düzenlenen veda yemeğine katıldı. Trabzon protokolünün yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Başkan Genç, Trabzon'un kadim valilik geleneğine sahip bir şehir olduğunu belirterek, Vali Yıldırım'ın kamu kurumları arasındaki koordinasyona ve sosyal yönüyle şehirle kurduğu ilişkiye özel bir yer ayırdığını söyledi.

ŞEHRİMİZDE İZ BIRAKTINIZ

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bugün yeni görevine uğurlayacağımız şehrimizin en büyük mülki idare amiri saygıdeğer Valimiz için 'veda' ifadesi kullanılsa da, biz bunu bir ayrılık değil; yeni bir görev, yeni bir sorumluluk olarak görüyoruz. İki buçuk yılı aşkın süredir mesai birlikteliği içinde çalıştık. Asıl olan, görevden sonra bırakılan izdir. Gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Sayın Valimiz, devletimizi temsilde, kurumlarımız arasındaki koordinasyonda ve sosyal yönüyle, hoşgörüsü, naif ve babacan tavrıyla Trabzon'da güzel bir iz bıraktı. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin, sizden memnun kaldık, iz bıraktınız. Yeni vazifenizde de başarılar diliyor; saygıdeğer hanımefendiyle birlikte ailenize sağlıklı, huzurlu yıllar temenni ediyorum.'

TRABZON'DA GÖREV YAPMAK BÜYÜK ONUR VE MUTLULUK

Vali Aziz Yıldırım ise, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle yaklaşık iki buçuk yıldır onurla yürüttüğüm Trabzon Valiliği görevinden yine Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ayrılıyorum. Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğup büyüdüğü; tarih, kültür ve turizmin kadim şehri ata memleketim Trabzon'da görev yapmış olmak benim için daima büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olmuştur. Görev sürem boyunca Trabzon'umuzun büyümesi ve kalkınması için, eğitimden tarıma, turizmden sanayi ve ticarete kadar birçok alanda mesai arkadaşlarımızla birlikte gayretle çalıştık. Trabzon Valiliği görevine atanan değerli meslektaşım Tahir Şahin'e de yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, üstün başarılar diliyorum. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olunuz' dedi.