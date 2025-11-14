Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, yapının daha hızlı karar veren, ihtisaslaşmış ve tek merkezden yürütülen bir sisteme dönüştürüldüğünü açıkladı. 1 Ocak 2026 itibariyle 19 büyükşehirdeki yetki alanları yeniden düzenleneceği ve 170 hakem heyetinin karar mercii olarak yetkilendirildiği belirtildi. Tüketiciler, tüm il ve ilçelerde başvuru yapmaya devam edecek.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen 'Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatıldığı' iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Bakanlık, heyetlerin kapatılmadığını; aksine yeniden yapılandırılarak daha etkin, hızlı ve uzmanlaşmış bir yapıya kavuşturulduğunu duyurdu.

Açıklamada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerinin tamamen kaldırılmasının söz konusu olmadığı vurgulanarak, 'Tüketicilerimiz tüm il ve ilçelerde eskiden olduğu gibi başvurularını yapmaya devam edecektir' denildi.

19 BÜYÜKŞEHİRDE KARAR MERCİLERİ İL MERKEZLERİNE TAŞINIYOR

Hizmet kalitesinin artırılması, karar sürelerinin kısaltılması ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hakem heyetlerinin il merkezlerinde toplanacağının altı çizilen açıklamada, bu kapsamda 19 büyükşehirde yetki alanlarının yeniden düzenlendiği ve 1 Ocak 2026 itibarıyla toplam 170 hakem heyetinin karar mercii olarak yetkilendirildiği açıklandı.

İlçe kaymakamlıklarında ise vatandaşların başvuru yapabileceği irtibat birimlerinin hizmet vermeye devam edeceği vurgulandı.

'KARAR SÜRELERİ KISALACAK, TÜKETİCİ LEHİNE SONUÇLAR DOĞACAK'

2018 yılındaki benzer düzenlemenin olumlu sonuçlarına dikkat çeken Ticaret Bakanlığı, 2017'de 174 gün olan ortalama karar süresinin 2024'te 98 güne düştüğünü anımsatarakj, yeni yapılanmayla bu sürenin daha da kısalmasının beklendiği vurgulandı. Sistemin ihtiyaçlara göre esneyebileceğini belirten Bakanlık, iş yükü artarsa hakem heyeti sayısının yeniden artırılabileceğini bildirdi.

Açıklamada, 'Tüketicilerin hak arama yollarında herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Aksine süreçler hızlanacak, kalite artacak ve uygulama birliği sağlanacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilave düzenlemeler de gecikmeksizin hayata geçirilecektir.' ifadeleri yer aldı.