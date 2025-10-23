Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 83,6 seviyesine geriledi.

Hanehalklarının mevcut ve gelecek döneme ilişkin mali durumları ile genel ekonomik duruma dair beklentilerini ölçmeyi amaçlayan Tüketici Güven Endeksi'in 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimserliği, 100'ün altında olması ise kötümserliği ifade ediyor.