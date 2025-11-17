Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜGVA arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen Yaz Okulları çalışmaları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin okul dışı öğrenme ortamlarını destekleyen yaklaşımı doğrultusunda bu yıl ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da geniş bir katılımla uygulandı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da 45 okulda 21 bin öğrencinin katılımıyla yürütülen yaz okulu programı, ilimizi ulusal katılım ortalamasının üzerine taşıdı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen Kitap Kurdu Projesinin Türkiye Lansmanı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan'a, Bursa Milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz, Refik Özen, Mustafa Yavuz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Ahmet Alireisoğlu, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ve il protokolü, davetliler, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Protokol konuşmalarıyla program açılışı gerçekleştirildi.

KİTAP KURDU YARIŞMASI BU YIL 650 BİN BAŞVURU HEDEFLİYOR

TÜGVA tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek olan Kitap Kurdu Yarışması, gençlerin okuma alışkanlığını güçlendirmeyi, kültürel gelişimlerini desteklemeyi ve nitelikli eserlerle buluşturmayı amaçlıyor.

Bugüne kadar yarışmaya yaklaşık 1 milyon öğrenci katılım göstermiş olup, geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 263 bin öğrenci başvuru yaparken, ilimizde ise 16.000 öğrenci projeye dahil oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle bu yıl yarışma için 650 bin başvuru hedefleniyor. Bursa'nın önceki yıllarda gösterdiği yüksek katılım ile bu hedefe en güçlü katkıyı sağlayacak illerden biri olması bekleniyor.