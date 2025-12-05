Bursa Uludağ Üniversitesi Biz Biriz Uluslararası Gençlik Platformu'nun Birlik Vakfı'nın destekleriyle Diplomasi Atölyesi kapsamında düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Türkiye'nin kamu diplomasisi vizyonunu ve stratejik iletişim yaklaşımını anlattı.

BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa Uludağ Üniversitesi Biz Biriz Uluslararası Gençlik Platformu tarafından, Birlik Vakfı'nın destekleriyle düzenlenen 'Kamu Diplomasisi ve Medya İlişkileri' dersi kapsamında farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Diplomasi Atölyesi çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğin amacı; Türkiye'nin kamu diplomasisi yaklaşımını, dış politika vizyonunu ve iletişim alanındaki dönüşümünü öğrencilerin birinci ağızdan dinlemesini sağlamak olarak ifade edildi.

GÖLBAŞI'NDAN STRATEJİK İLETİŞİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı sunumunda, medya ve iletişim arasındaki temel farklardan başlayarak; dijital dönüşümün kamuoyuna etkileri, stratejik iletişimin devletler açısından taşıdığı önem, sahte bilgi ve dezenformasyonla mücadelenin millî güvenlik boyutu gibi geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu.

Dijitalleşmenin enformasyon akışını hızlandırdığını belirten Gölbaşı, gerçek dışı içeriklerin küresel ölçekte yeni tehditler oluşturduğunu söyledi. Stratejik iletişimin artık ülkelerin güç üretme kapasitesinin ayrılmaz bir parçası hâline geldiğini ifade etti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELEDE MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyon kampanyalarına karşı yürüttüğü çalışmalardan da söz eden Gölbaşı, medya okuryazarlığının güçlendirilmesini 'stratejik bir gereklilik' olarak tanımladı. Öğrencilere dijital mecraların bilinçli, doğru ve sorumlu kullanımına ilişkin temel ilkeler aktarılırken, bireysel farkındalığın dezenformasyonla mücadelede kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL İLETİŞİM MİMARİSİNDEKİ YERİ ELE ALINDI

Sunum kapsamında ayrıca; Türkiye'nin küresel iletişim mimarisindeki konumu, hakikat odaklı iletişim yaklaşımı, uluslararası iş birlikleri, TRT ve AA'nın küresel yayıncılıktaki etkisi, yeni medya düzeninde kamu diplomasisinin artan stratejik önemi gibi başlıklar da detaylandırıldı. Gölbaşı, kamu diplomasisinin Türkiye'nin yumuşak güç unsurlarını güçlendiren önemli bir alan olduğunu, bu süreçte İletişim Başkanlığı'nın merkezi bir rol üstlendiğini söyledi.

Dijital ortamda içerik niteliğinin giderek zayıfladığına dikkat çeken Gölbaşı, insan onurunun korunduğu, doğru bilginin hızlı ve güvenilir şekilde dolaşıma girebildiği bir iletişim ekosisteminin inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, içerik anlamında giderek çoraklaşan dijital ortamda NEXT Teknofest Sosyal gibi ferahlatıcı bir sığınağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.