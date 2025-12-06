Sürdürülebilirlik konularına dikkat çekmeyi ve küresel çevre bilincini artırmayı hedefleyen UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nın 2025 sonuçları açıklandı.

KAYSERİ (İGFA) - Çevresel duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği yönetimi, atık politikaları, ulaşım planlaması ve genel sürdürülebilirlik uygulamaları gibi kapsamlı ölçütlerle yapılan değerlendirme sonucunda Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Genç Üniversiteler ve Büyük Ölçekli Kampüsler Kategorilerinde Türkiye'de 1. olurken, Dünyanın en çevreci üniversiteleri arasında ise 66. sırada yer alarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı.

Dünya genelinde 1745 üniversitenin değerlendirildiği uluslararası sıralamada ERÜ, geçen yıla göre on dört basamaklık etkileyici bir yükseliş sergileyerek dünyada 66. sırada konumlanarak,uluslararası alanda dikkat çekici bir başarı ortaya koydu. Ayrıca, Türkiye'de sıralamaya dahil edilen 142 üniversite arasında 3. sırada yer alan ERÜ, ulusal ölçekte de öne çıkan bir başarı elde etti.

Sıralama sisteminin, kampüs büyüklüğüne göre yaptığı değerlendirmede ERÜ, Dünyada 32. sırada ve Türkiye Üniversiteleri arasında ise 1. sırada yer aldı. ERÜ, sıralama sistemi tarafından oluşturulan ve 50 yaşın altındaki üniversitelerin değerlendirildiği 'İlk 50 Genç Üniversite' listesine girerek önemli bir başarı daha kaydetti. Bu sıralamada ERÜ, Dünyada 25. sırada ve Türkiye Üniversiteleri arasında 1. sırada yer aldı.

Sıralamalardaki bu önemli başarıların yanı sıra, ERÜ puan bazında da dikkate değer bir yükseliş gösterdi. UI GreenMetric 2025 değerlendirmesinde toplam puan 8 bin 585'ten 8 bin 775'e çıkarılarak genel performansını belirgin şekilde güçlendirdi. Yapı ve Altyapı kategorisinde bin 350'den bin 400'e, Enerji ve İklim Değişikliği kategorisinde bin 735'ten bin 800'e, Atık kategorisinde bin 425'ten bin 450'ye, Su kategorisinde 800'den 837.5'e ve Ulaşım kategorisinde bin 600'den bin 625'e yükselen puanlar; ERÜ'nün çevre odaklı uygulamalarda sistemli, kararlı ve çok yönlü gelişimini açıkça ortaya koymakta.