ANKARA (İGFA) - 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları 29 Ağustos'ta açıklanmış, 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu da 15 Ekim tarihinde yayımlanmıştı.

1 Eylül'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 5 Eylül'de sona ermiş, 3 Ekim'e kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alıyor.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.

15 bin öğretmen için başlayan tercih başvuru süreci 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek.