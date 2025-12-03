Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi, enflasyonun emekli maaşlarını erittiğini vurguladı; açlık ve yoksulluk sınırının emekli aylıklarının çok üzerinde olduğunu belirterek hükümete acil önlem çağrısı yaptı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, enflasyon rakamlarının sokaktaki gerçeklerle örtüşmediğini belirterek, 'Mutfaktaki yangın büyüyor, tencere kaynamıyor. Acil müdahale şart' dedi. Pars, özellikle kış aylarında maliyetlerin hızla arttığını ve emeklinin geçim sıkıntısının derinleştiğini vurguladı. TÜED'in hesaplamalarına göre açlık sınırı, en düşük 2 emekli maaşına; yoksulluk sınırı ise 6 emekli maaşına denk geliyor.

SOKAĞIN ENFLASYONU RESMİ RAKAMLARIN ÇOK ÜZERİNDE

Kasım ayı enflasyon verilerini değerlendiren Pars, TÜİK'in rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını belirterek, 'TÜİK'e göre Kasım ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 arttı. ENAG verilerine göre ise aylık yüzde 2,13, yıllık yüzde 56,82 artış gerçekleşti' dedi.

'Sokağın enflasyonu neredeyse yüzde 120'ye ulaştı' diyen Pars, ' Her gün iğneden ipliğe zam geliyor, akaryakıt fiyatları da maliyetleri daha da artırıyor. Yeni yılda emekli maaşına yüzde 13 zam bekleniyor; bu da 2026'da en düşük emekli maaşını 19 bin TL seviyesine çıkaracak. Yani en düşük emekli maaşı, bugünkü asgari ücretin altında kalacak' dedi.

EMEKLİNİN KIŞI PERİŞAN GEÇİRME RİSKİ

4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırlarını hatırlatan Kenan Pars, 'Açlık sınırı 29 bin 827 TL, yoksulluk sınırı 97 bin 158 TL. En düşük emekli maaşı ise sadece 16 bin 881 TL. Bu tablo, emeklinin kışı büyük sıkıntı içinde geçireceğini gösteriyor. Sesimizi duysunlar; emeklilerin enflasyon karşısında ezilmesini önleyecek seyyanen zam ve intibak kanunu istiyoruz' ifadelerini kullandı. Pars, emekli maaşlarının enflasyon hesabından bağımsız olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, emekli ile devlet arasındaki uçurumun büyümeye devam ettiğini vurguladı.