Sivas'ın içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak olan Hafik Koç Regülatörü ve İçmesuyu İsale Hattı projesinde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Zafer Aslan ve teknik heyet ile birlikte inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Belediye ve DSİ iş birliğiyle yürütülen projede gelinen son durum değerlendirildi.

Başkan Uzun, Sivas'ın içme suyu geleceğini garanti altına alacak bu çalışmanın önemine değinerek, 'Bu proje şehrimizin yarınları için büyük bir adımdır. Sivas'ın içme suyu sorununu çözecek kalıcı bir altyapıyı hep birlikte hayata geçiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı'na dâhil edilerek 19 Eylül 2025 tarihinde çalışmaların başladığı projenin yatırım maliyeti Sivas Belediyesi tarafından karşılanırken, mühendislik ve yapım süreci DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Koç Deresi üzerine inşa edilen regülatör aracılığıyla yılda 16,3 milyon metreküp su alınacak ve kurulacak pompa istasyonu ile Pusat Özen Barajı'ndan gelen suyla birleşerek Sivas 4 Eylül Barajına aktarılacak.

1 milyar TL değerindeki proje ile Koç Regülatöründen temin edilecek yıllık su miktarı, mevcut durumda Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na aktarılan suyun iki katından fazla olacak. Böylece Sivas'ın içme suyu güvenliği önemli ölçüde güçlendirilecek.

Proje kapsamında; yaklaşık 10,2 km uzunluğunda Ø1000-Ø1200 mm çelik isale hattı, regülatör yapısı, terfi merkezi, 3000 m³ kapasiteli su deposu, sanat yapıları ve servis yolları inşa edilecek. Regülatör, terfi merkezi ve su deposunda kazı çalışmaları tamamlanırken; servis yolları ve isale hattı güzergâhının kazıları ile su deposu ve regülatörde betonarme imalatları devam ediyor.