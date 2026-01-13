TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesi sonrası oluşan ayrımcılığı gidermek ve emeklilerin taleplerini duyurmak için siyasi partilere 24 maddelik bir liste sundu. Pars, emeklilerin geçim sıkıntısını vurguladı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars ve yöneticileri, emeklilerin sorunlarının çözümü noktasında siyasi partileri sürece dahil etmek için düğmeye bastı.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve İYİ Parti İl Başkanı İsmail Kaya'yı ziyaret eden Pars ve yöneticileri, Zafer Partisi İl Yönetimini de dernekte ağırladı. Israrlı girişimlerine karşın AK Parti İl Merkezi Davut Gürkan'dan randevu alamadıklarını belirten Pars, ziyaretlerde paylaştığı 24 maddelik talep listesini AK Parti İletişim Merkezi Başkanı Süheyla Bülbül'e iletti.

KÖK MAAŞA SEYYANEN ZAM ŞART

Siyasi partilere ziyaretlerin süreceğini açıklayan TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, emeklilerin adeta hayatta kalma savaşı verdiğini dile getirerek '16 bin 881 lira ile en düşük aylık ödenen emekli sayısı, 4 milyon 10 bin civarındaydı. 20 bin lira ile en düşük aylık ödenen emekli sayısı ise neredeyse 5 milyona ulaştı. Emekli maaşına zam, esasen vicdan meselesidir. Açlık sınırının 30 bin 143 lira ve yoksulluk sınırının 98 bin 188 lira olduğu bir zamanda en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi kabul edilemez. Talebimiz, kök maaşlara seyyanen zam ve intibak düzenlemesinin hayata geçmesidir. Ayrıca ülkemizde 4,5 milyon kişi, dul ve yetim aylığı alıyor. Onlarda da en düşük aylığın, en düşük emekli maaşına denk getirilmesi şart.' diye konuştu.

'NİMET-KÜLFET DENGESİ GÖZETİLMELİ'

Son düzenleme ile emeklilerin adeta öz evlat-üvey evlat ayrımına tabi tutulduğunu da kaydeden Başkan Kenan Pars, 'Sosyal güvenlik sisteminin, dünyanın hiçbir yerinde değişmeyen bir ilkesi var: Nimet-külfet dengesi: Yani çalışırken ne kadar uzun süre ve ne kadar yüksek prim ödemişseniz, emekli olduğunuzda da aynı oranda gelir elde etmelisiniz. Düşük prim ödeyen ile yüksek prim ödeyenler arasındaki gelir makasının daralması, kritik bir veri olarak okunmalıdır. Unutulmamalıdır ki sosyal güvenliğin özü, eşitlik ve adalettir.' ifadelerini kullandı.

'ÇAY KAŞIĞI İLE VERİP KEPÇE İLE ALIYORLAR'

Emeklinin çarşı-pazardan eli boş döndüğünü ifade eden Pars, 'Emekliye adeta çay kaşığı ile verip aşçı kepçesiyle geri alıyorlar. Bu, asla kabul edilemez. Emekli zaten mutfağında tenceresini kaynatamıyor, aç dolaşıyor. Bu tabloya rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Çok şükür emeklilerin maaşını zor koşulda olsak da ödüyoruz' dedi. Devlet yetkililerinin, maaşları zamanında ödemek marifetmiş gibi söylemlerde bulunmaları çok yanlış. Milletvekili maaşları 273 bin 196 TL'ye yükseldi. Emekli vekil maaşı ise 177 bin 658 TL oldu. Hem milletvekili, hem de emekli olanların maaşı ise 450 bin TL'ye çıktı. Ama tasarruf tedbirleri denince ilk akla gelen, emeklinin ve asgari ücretlinin kemer sıkması oluyor. Yeter artık, bıçak kemiğe dayandı ve geçti bile!' şeklinde konuştu.

İŞTE O TALEPLER:

TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars'ın siyasi partilere sunduğu 'Emeklilerin 2026 Yılından Talep ve Beklentileri' adlı dosyada şu 24 başlık sıralandı:

1- Emeklilerin intibak sorunu çözülmeli.

2- En düşük emekli aylığı, asgari ücretten az olmamalı.

3- Emekliye refahtan pay verilmeli.

4- Seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış, bütün emeklilere yansıtılmalı.

5- Aylık bağlama oranı yeniden yüzde 70 olmalı.

6- Emeklinin ek ödeme oranları yükseltilmeli.

7- Emekliye sağlıkta katkı payı muafiyeti getirilmeli.

8- Bayram ikramiyeleri, en düşük emekli aylığına endekslenmeli.

9- Emeklilerin banka promosyonları iyileştirilmeli.

10- Emeklilere sendika hakkı tanınmalı.

11- EYT düzenlemesinde kapsam genişletilmeli.

12- 3.600 Ek Gösterge, tüm meslek gruplarını kapsamalı.

13- Sosyal Güvenlik Destek Primi Sistemi yeniden düzenlenmeli.

14- Emeklinin kredi borçlarına kolaylık sağlanmalı.

15- Emekliye aile yardımı yapılmalı.

16- Emekliye konut alım ve kira desteği sağlanmalı.

17- Ölüm aylıklarında farklılıklar giderilmeli.

18- Emekliye yakacak ve gıda yardımı yapılmalı.

19- Emekliye özel enflasyon sepeti yapılmalı.

20- Emeklilerin faturalarından vergi alınmamalı.

21- Yerel yönetimlerde emekli meclisleri oluşturulmalı.

22- Çeyiz yardımlarında eşitlik sağlanmalı.

23- Cenaze yardımları eşitlenmeli.

24- Yaşlı bakım modeli yürürlüğe konulmalı.