Maymunların bakım ve tedavi süreçlerinin ilgili ekiplerce yürütüleceği belirtildi.

Denetimler sırasında yasa dışı şekilde barındırıldığı belirlenen 3 makak maymunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bursa'da gerçekleştirilen kontrollerde yasa dışı hayvan ticaretine yönelik önemli bir tespit yapıldığı bildirildi.

BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa'da yapılan denetimlerde yasa dışı şekilde barındırılan 3 makak maymununun tespit edilerek koruma altına alındığını açıkladı.

