TÜBİTAK destekli Bilim Merkezleri Kış Akademisi, yarıyıl tatilinde bilime ilgi duyan öğrencileri bir araya getiriyor. Fizik, biyoloji, matematikten uzay ve havacılığa uzanan program, sınav ve sürpriz hediyelerle zenginleşiyor.

Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Yarıyıl tatilinde bilimi keşfetmek isteyen öğrenciler için TÜBİTAK'tan önemli bir fırsat geliyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde düzenlenecek Kış Akademisi, bilimin farklı alanlarını eğlenceli ve öğretici etkinliklerle sunmayı hedefliyor.

İKİ AYRI AKADEMİ, ZENGİN İÇERİK

Program kapsamında iki ayrı akademi yer alıyor. Akademi 1'de fizik, biyoloji ve matematik alanlarında uygulamalı ve merak uyandıran çalışmalar yapılacak.

Akademi 2'de ise teknoloji, astronomi, uzay ve havacılık temalı etkinlikler katılımcılarla buluşacak. Öğrenciler, bilimsel düşünme becerilerini geliştirirken aynı zamanda yeni ilgi alanları keşfetme imkânı bulacak.

SINAV VE SÜRPRİZ HEDİYELER

Kış Akademisi sonunda gerçekleştirilecek sınavla başarılı olan katılımcıları sürpriz hediyeler bekliyor. Bu yönüyle program, hem öğrenmeyi hem de motivasyonu artırmayı amaçlıyor.

BAŞVURU TARİHİ VE DETAYLAR

Bilim dolu bu akademiye katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 2 Ocak 2026 olarak açıklandı. Detaylı bilgi ve başvuru süreci Bilim Genç platformu üzerinden yürütülüyor.