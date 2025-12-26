Mardin Artuklu Şehit İlhan Varank İlkokul ve Ortaokulu'nda, 8'inci sınıf LGS (Liseye Giriş Sınavı) öğrencilerine moral vermek amacıyla özel bir konser düzenlendi. Yaratıcı Yazarlık Egzersizi öğrencilerinin organize ettiği etkinlik, okulun Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi.

MARDİN (İGFA) - Mardin Artuklu'da sanatla moral bulan 8'inci sınıf öğrencileri coşkulu anlar yaşadı.

Mardin Artuklu Şehit İlhan Varan İlkokul ve Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni ve yazar Metin Aydın'ın öncülüğünde düzenlenen konser, yazar adayı öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılarla öğrenciler hem eğlendi hem de sınav öncesi moral depoladı. Okul Müdürü Mahbiye Karasu, moral konserinin öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra ruhsal, kültürel ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlayacağını vurgulayarak, 'Sanatın birleştirici gücünü öğrencilerimizle buluşturan bu etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi. Müdür Karasu, sanatçı Mehmet Kurutuz'a özel teşekkürlerini iletti.

Sanatçı Mehmet Kurutuz ise, 'Öğrenciler ve sanatçılar aynı ortamlarda buluşmalı. Bu tür etkinlikleri okullarda sürdürmek ve geliştirmek için her türlü desteğe hazırız' ifadelerini kullandı.

Coşkulu konser, öğrencilerin halaylarla katıldığı eğlenceli anlarla sona erdi.