Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Musa Fırat Coştun Ortaokulu için planlanan 'yık-yap' projesinde ihale ve sözleşme süreci tamamlandı. Yaklaşık 90 milyon TL'lik proje kapsamında okul binası modern ve depreme dayanıklı şekilde yeniden inşa edilecek.

BURSA (İGFA) - 2026 Yılı Yapım Programı kapsamında Bursa'nın Kestel ilçesinde yer alan Musa Fırat Coştun Ortaokulu için planlanan 'yık-yap' projesinde önemli bir aşama geride bırakıldı. Projenin yapım ihalesi, Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 14 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından 25 Kasım 2025'te 89 milyon 999 bin TL bedelle sözleşme imzalanarak yüklenici firma tarafından inşaat çalışmalarına başlandı.

Proje kapsamında mevcut okul binası yıkılarak yerine güncel deprem yönetmeliklerine ve eğitim yapıları standartlarına uygun, modern ve donanımlı bir okul binası inşa edilecek.

Planlanan iş takvimine göre devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni eğitim binasının, öğrencilere daha güvenli ve fiziki imkânları güçlendirilmiş bir öğrenme ortamı sunması hedefleniyor.