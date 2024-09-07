Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen TRT Sanatçıları Şehir Konserleri’ne katıldı.KAYSERİ (İGFA) - Kadim kent Kayseri’de bir taraftan kültür sanat alanında yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan da Kayserilileri kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde TRT Sanatçıları Şehir Konserleri düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi büyük etkinlik alanını dolduran müzik severler, TRT sanatçılarının Naci Düzel şefliğinde seslendirdiği yöresel şarkı ve türkülerle eşsiz bir müzik ziyafeti yaşadı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi büyük etkinlik alanında Kayserililerin yoğun ilgisi ile düzenlenen konser unutulmaz bir müzik ziyafetine dönüştü.

Şef Naci Düzel yönetimindeki muhteşem konsere Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özer, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TRT Müzik, TRT Nağme ve TRT Türkü radyo kanallarından canlı olarak yayınlanan konser, sunucuların; ‘Medeniyetlerin göz bebeği, görkemli Kayseri’den selamlıyoruz hem sizleri hem de bizleri izleyen, dinleyen tüm dostlarımızı’, ‘Bir yanımızda bütün heybetiyle Erciyes, karşımızda pırıl pırıl Kayseri, bu şehre yaraşır bir güzellikte gönlümüz bu akşam müziğe doyacak’ sözleri ile başladı.

Muhteşem müzik ziyafetinin yaşandığı gecede konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gönlümüzü titreten sanatçı dostlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız diyorum” dedi.