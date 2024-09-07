Çiğli Belediyesi, kadınların kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine destek olmak amacıyla Sirke Atölyesi düzenledi. Atölyeye katılan Çiğlili kadınlar, doğal sirke yapımının tekniklerini öğrenirken gün boyunca keyifli vakit geçirdi.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi, kadınları sosyoekonomik anlamda desteklemek amacıyla düzenlediği eğitim programlarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen Sirke Atölyesi’nde doğal ve sağlıklı sirke yapımının incelikleri detaylı olarak anlatıldı. Katılımcılar, sirke yapımında kullanılacak malzemelerden fermantasyon sürecine kadar tüm aşamaları uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Atölyede, sirkenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ve kullanım alanları hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

EL EMEĞİ SİRKELER KADINLARA ARMAĞAN EDİLDİ

Etkinliğe katılan kadınlar, kendi evlerinde doğal sirke yapmanın keyfini yaşayacaklarını belirterek, kadınlara yönelik düzenlenen atölyelere öncülük ettiği için Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a teşekkür etti. Eğitim sonunda katılımcılara, atölyede yaptıkları elma sirkesi örnekleri hediye edildi.

BAŞKAN YILDIZ: “DOĞAL BESLENMEYİ TEŞVİK EDİYORUZ”

Organik beslenmenin insan sağlığı açısından önemine dikkat çeken Başkan Onur Emrah Yıldız, “Ne yazık ki günümüzde tükettiğimiz ürünler bizim çocukluğumuzdaki kadar doğal ve sağlıklı değil. Çiğli Belediyesi olarak, düzenlediğimiz atölyeler ile doğal ürün tüketimini teşvik ediyoruz. Son olarak, mutfaklarımızda sıkça kullanılan ve sağlığımız için de oldukça faydalı olan doğal sirke yapımına yönelik atölye düzenledik. Kadınların gösterdiği ilgi bizleri mutlu etti. Bu atölye sayesinde, kadınlar öğrendikleri teknikler ile hem evlerinde doğal sirke üretimi yapabilecek hem de ürettikleri sirkeleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunabilecekler. Ayrıca, atık meyve ve sebzelerin değerlendirilmesiyle israfın önüne geçmeyi ve çevreye duyarlı bir üretim modeli oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.