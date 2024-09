Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve araştırmacıları İspanya’nın Granada kentinde 4-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Fizyoloji Dernekleri Federasyonu yirmi üçüncü kongresinde (XXIII. Meeting of the Federation of European Physiological Societies, FEPS) 7 bildiri sunarak ülkemizi ve üniversitemizi başarıyla temsil ettiler.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Fizyoloji Anabilim Dalımız, ülkemizden kabul edilen 36 bildirinin ,4’ü ile kongrede en çok bildiri sunan bölüm oldu. Trakya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Bölümünün 1 bildirisi dâhil 8 bildiri sunarak diğer üniversitelerin önünde yer aldı. Bu başarıda yer alan öğretim üyelerimizi kutlarız.

Ekipte; Uzm.Dr.Enver Arslan, Araş. Gör. Ümmühan Erge, Doktora öğrencisi Gülhan Cansu Şen, Prof. Dr. Levent Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Bilkay Serez Kaya ve Doç. Dr. Oktay Kaya yer aldı.