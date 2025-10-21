Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm geleceğini şekillendirecek 2025-2050 Turizm Master Planı çalışmalarına başladı.

TRABZON (İGFA) - Başkan Ahmet Metin Genç, planın bilimsel temellere dayalı olarak hazırlanacağını ve Trabzon'un önümüzdeki 25 yılına yön vereceğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm vizyonunu güçlendirecek yeni bir dönemin kapısını araladı. 2025-2050 Trabzon Turizm Master Planı kapsamında düzenlenen ilk toplantı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katılımıyla Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Tamer Erdoğan, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Koç ve ilçe belediye başkanları katıldı.

TRABZON'UN 25 YILINA YÖN VERECEK

Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, turizm alanında sürdürülebilir ve bilimsel temelli bir planlama dönemini başlattıklarını vurgulayarak, 'Şehirlerimizin geleceğini planlamak, sadece bugünü değil yarını da inşa etmektir. Trabzon'umuzun gelişen turizm potansiyeli doğrultusunda, yerel yönetimler olarak bu süreci bilimsel bir çerçevede yürütmek istiyoruz. Ülke olarak planlamada ve planlara sadık kalma noktasında zaman zaman eksikliklerimiz oluyor. Biz istiyoruz ki bu kez profesyonel bir yaklaşımla, bilim insanlarımızın rehberliğinde şehrimizin güçlü yönlerini, fırsatlarını ve turizm potansiyelini en verimli biçimde ortaya koyalım. Hazırlayacağımız master plan, Trabzon'un önümüzdeki 25 yılına yön verecek bir yol haritası olacak' dedi.

TRABZON BÜYÜK İVME YAKALADI

Trabzon'un uluslararası turizmde artan etkisine de dikkat çeken Başkan Genç, 'Turizm gerçekten bacasız sanayi. Trabzon son yıllarda bu alanda büyük bir ivme yakaladı. Kafkasya'dan Körfez ülkelerine, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar farklı pazarlarda tanıtım çalışmalarımız sürüyor. Kardeş ülkelerle kurduğumuz güçlü bağlar sayesinde yeni turizm hatları oluşturuyoruz. Hedefimiz, Trabzon'u 2027 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti yapmak. Bu hedef, sadece turizmi değil kültürel etkileşimi de güçlendirecek. İnşallah bu süreçte hazırlayacağımız planla, şehrimizi dünya turizminde çok daha görünür bir noktaya taşıyacağız' diye konuştu.

KAPSAMLI SUNUM YAPILDI

Toplantıda, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu tarafından Trabzon'un turizm potansiyeli, stratejik hedefleri ve öncelikli yatırım alanlarını içeren kapsamlı bir sunum yapıldı. Master planın 2026 Mayıs ayına kadar tamamlanması planlanıyor.