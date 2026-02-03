Maltepe Belediyesi, ilçedeki karavan işgallerine yönelik sürdürdüğü başarılı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ilçe sahilinde belirlenen karavan park yerleri dışında park eden karavanlar, İBB ve İlçe Trafik Müdürlüğü'nün katılımıyla düzenlenen çalışmayla kaldırıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Uzun sahil şeridiyle Anadolu yakasının gözde ilçelerinden biri olan Maltepe'de sahili işgal eden karavanlar yeniden denetlendi ve işgalci karavanlar kaldırıldı.

Yaya güvenliği ve trafik akışını da etkileyen karavanlara, Maltepe Belediyesi zabıta ekipleriyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri ve İlçe Trafik Müdürlüğü yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmayla müdahale edildi. Daha önce tebligat da gönderilmesine rağmen belirlenen alanlar dışında uzun süre park halinde bulunan karavanlar yediemin otoparkına çekildi.