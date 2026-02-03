Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek alan vatandaşlar için hayata geçirdiği Sosyal Abonman uygulaması, ilk iki günde on binlerce kişiye ücretsiz ulaşım imkânı sundu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla sosyal destek alan vatandaşlar için başlatılan Sosyal Abonman uygulaması, 1 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Uygulamanın ilk iki gününde toplam 28 bin 538 kişi ücretsiz toplu ulaşım desteğinden faydalandı.

EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1-2 Şubat 2026 tarihleri arasında Sosyal Abonman kapsamında yapılan binişlerin 21 bin 152'si otobüs, 4 bin 964'ü metro, 1.143'ü ANKARAY ve 1.279'u Başkentray hatlarında gerçekleşti.

Sosyal Abonman uygulamasıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası vatandaşlara aylık 60 ücretsiz biniş hakkı tanımlanıyor. İlk ücretsiz binişin ardından 75 dakika içinde yapılacak ikinci biniş de ücretsiz olarak uygulanıyor. Yetkililer, uygulamanın toplu ulaşım filosuna yeni otobüslerin dâhil edilmesiyle birlikte kademeli olarak genişletileceğini bildirdi.