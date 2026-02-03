Türkiye'nin etkin istihbarat çalışmaları ve uluslararası iş birliği sayesinde Fransa'da düzenlenen operasyonda 16 ton ağırlığında, 799 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı. Operasyon, sınır aşan kaçakçılık örgütlerine karşı önemli bir darbe olarak değerlendirildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre:Türkiye'den çıkan ve Avrupa'ya ulaşan kaçak sigara sevkiyatına ilişkin istihbarat, Gümrükler Muhafaza ekiplerince uluslararası paydaşlarla paylaşılmıştı.

Bu istihbarat doğrultusunda Fransa makamlarınca gerçekleştirilen operasyonda 16 ton (799.500 paket) kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan sigaraların piyasa değeri milyonlarca euro seviyesinde olduğu belirtildi.

Operasyon, Türkiye-Fransa gümrük idareleri arasındaki yakın iş birliğinin somut bir sonucu olarak nitelendirildi.

Kaçakçılıkla mücadelede sınır ötesi iş birliği büyük önem taşıdığına dikkati çeken bakanlık yetkilileri, Fransa'da gerçekleştirilen başarılı operasyonun sınır aşan organize suç örgütlerine karşı ortak iradenin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu, Türkiye'yi ve Avrupa'nın ortak geleceğini tehdit eden bu tür illegal faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini kaydetti.