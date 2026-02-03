Depremde yıkılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının yeniden inşası için Başkan Cemil Tugay ruhsatı imzaladı. 23 bin metrekarelik modern ve çevre dostu yapı, Konak Atatürk Meydanı'nda yeniden kente kazandırılacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in simge mekânlarından Konak Atatürk Meydanı'nda uzun yıllar hizmet veren, 2020'deki depremde hasar gören ve 2022'de yıkılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası için önemli bir adım atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni binanın ruhsat belgesini imzalayarak projeyi resmen başlattı. Başkan Tugay'a; Genel Sekreter Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcıları Hakan Uzun ve İsmail Mutaf, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Selin Zağpus Yiğitoğlu ile Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Seha Özmen eşlik etti.

Süreci tarihi bir adım olarak nitelendiren Başkan Tugay, 'Belediye binamızı tarihsel olarak var olduğu Konak'ta yeniden inşa ediyoruz. En kısa sürede yapımına başlayacağız ve İzmir halkına yakışan modern bir hizmet binasını kente kazandıracağız' dedi.

Yeni bina; meydanın dokusuyla uyumlu, kamusal alanlara açık bir anlayışla tasarlandı. 23 bin metrekare alana sahip yapı, iki bodrum, zemin kat ve altı normal kattan oluşacak. Bodrum katlarda otopark ve teknik alanlar, zemin katta hemşehri iletişim merkezi, Kadın Danışma Merkezi, Kent Kafe ve çocuk alanları yer alacak. Üst katlarda ise sanat galerisi, kent terası, daire başkanlıkları ve meclis salonu bulunacak. Binanın yüksekliği, yıkılan yapı ile aynı şekilde 30 metre olacak.

Proje, betonarme ve çelik taşıyıcı sistemle inşa edilecek ve sürdürülebilir, çevre dostu özellikler taşıyacak. Doğal havalandırma sistemleri, yağmur suyu toplama ve gri su kullanımı ile enerji ve su verimliliği sağlanacak. Cephede kullanılacak yansıtıcı camlar sayesinde iç mekânda ısı yükü azaltılacak, doğal aydınlatma ve akustik konfor artırılacak.

Bakanlık ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onaylarının ardından yapı ruhsatı alınmış ve deprem sonrası boşaltılan ana binanın yeniden yapımı için tüm idari engeller kaldırılmış oldu.