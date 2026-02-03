Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan 'Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile kamuya ait proje ve kontrollük hizmetlerinde uygulanacak fiyat artış oranları 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Tebliğe göre, fiyat artış oranları; birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memurunun, Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanı net maaşı esas alınarak hesaplandı. 2001 yılından 2026 yılına kadar olan sözleşme dönemleri için farklı katsayılar belirlendi.

Buna göre, 2026 yılı 1. dönemi (1 Ocak-30 Haziran) sözleşmeleri için fiyat artış oranı 1,000 olarak tespit edildi. Önceki yıllara ait sözleşmelerde ise oranlar kademeli olarak yükseliyor. Örneğin 2001 yılı sözleşmeleri için oranlar 160 ila 243 arasında değişirken, 2010'lu yıllarda bu katsayılar 40'ın altına, son yıllarda ise 2'nin altına geriledi.

Tebliğde ayrıca 1980-2000 yılları arasındaki dönemlere ait fiyat artış oranlarının, 2013 yılının ikinci dönemine karşılık gelen katsayı esas alınarak yeniden hesaplanacağı belirtildi.

Öte yandan, 7 Ağustos 2025 tarihli ve 32979 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan önceki tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

