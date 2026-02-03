Batman Sason'da karla kaplı dağlarda yaşayan yabani hayvanlar için Özel İdare ekipleri yemleme çalışması yaptı. Yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ağaç altlarına buğday serpildi. Çalışmalar kış boyunca sürecek.

BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için harekete geçen Özel İdare ekipleri, dağlık kesimlerdeki ağaç altlarına ve arazilerin farklı noktalarına buğday serperek yemleme yaptı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sason İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Demir, Batman İl Özel İdare Sekreterliğinin desteğiyle yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, 'Sason Kaymakamımız Sayın Furkan Başar'ın talimatları doğrultusunda, zorlu kış şartlarında kuşların ve yabani hayvanların aç kalmaması için dağlık kesimlerde yemleme çalışmalarımız devam edecektir' dedi.

Yetkililer, kış mevsimi boyunca doğadaki canlıların yaşamını korumaya yönelik benzer çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.