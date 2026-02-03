Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 7. Başvuru Çağrı Dönemi değerlendirmelerinin tamamlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 7. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yapılan değerlendirmelerin tamamlandığını duyurdu. 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri' kapsamında başvuru yapan 214 proje, toplam 1,7 milyar TL hibe desteği almaya hak kazandı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, IPARD projeleri sayesinde 214 girişimcinin yatırımlarını hayata geçirme yolunda önemli bir adım attığını belirterek, projelerin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 2,9 milyar TL tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılacağını ifade etti.

Desteklerin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla sağlandığını vurgulayan Yumaklı, üretimi artıran, istihdam oluşturan ve kırsal kalkınmayı güçlendiren modern yatırımlarla kırsalda bereketin büyütülmeye devam edeceğini kaydetti. Bakan Yumaklı, destek almaya hak kazanan tüm girişimcilere hayırlı olması temennisinde bulundu.