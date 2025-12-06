Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor etkinliklerini, tesisleri ve spor okullarını tek platformda buluşturan Sportif Kayseri uygulamasını geliştirerek daha kapsamlı bir yapıya kavuşturdu. Uygulama, Avrupa Spor Şehri Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecine dijital destek sağlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor alanında yürüttüğü vizyoner çalışmaların bir parçası olarak geliştirdiği Sportif Kayseri mobil uygulamasını genişletilmiş içerikleriyle tanıtmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen uygulama, amatör ve profesyonel müsabakalar, turnuvalar, yarışmalar, spor kursları ve spor tesislerine dair detaylı bilgilere anında ulaşma fırsatı sağlıyor.

Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin katkılarıyla hazırlanan uygulama, şehirdeki spor etkinliklerini tek çatı altında toplayarak sporseverlere kolay ve hızlı erişim imkânı sunuyor. Kullanıcılar kişisel spor takvimlerini oluşturarak favori etkinlikleri kolayca takip edebiliyor, aynı zamanda Kayseri'nin başarılı sporcularına dair bilgilere de tek platform üzerinden erişebiliyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sporun şehir yaşamındaki etkisini artırmayı hedefleyen yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilen uygulama, Kayseri'nin spor kültürünü dijital ortamda daha görünür kılmayı amaçlıyor.

Şehirdeki spor altyapısının güçlendirilmesi, yatırımların artırılması ve spor kültürünün yaygınlaştırılmasıyla Kayseri, 2024 yılında ACES Europe tarafından verilen Altın Bayrak ödülü ile Avrupa Spor Şehri ünvanına layık görülmüştü. Bu güçlü altyapının üzerine inşa edilen dijital projeler, Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti adaylığını da destekleyen önemli adımlar arasında gösteriliyor. Sportif Kayseri uygulaması, bu vizyonun dijital ayağı olarak Kayseri'nin uluslararası arenadaki spor kimliğini daha da pekiştiriyor.

Kayseri'deki spor tutkunları, mobil mağazalar üzerinden erişebildikleri Sportif Kayseri uygulaması sayesinde şehrin canlı spor atmosferini anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor.