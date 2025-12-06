Kayseri Talas Belediyesinin adeta yetenek üretim merkezi hâline gelen Sporcu Fabrikası, Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmaya devam ediyor. Adına yakışır şekilde genç yetenekleri keşfeden ve profesyonel sahnelere taşıyan tesis, iki sporcusunu daha profesyonel liglere göndermenin gururunu yaşadı.

KAYSERİ (İGFA) - Bu yıl hem elde ettiği şampiyonluklarla hem de profesyonel takımlara kazandırdığı 13 oyuncuyla spor camiasında dikkatleri üzerine çeken Kayseri Talas Belediyespor, başarı grafiğini yükseltmeyi sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, iki genç oyuncusunun profesyonel liglere adım atmasıyla Talas'ın adını bir kez daha Türkiye'ye duyurdu.

ERCİYES 38'E ÇİFTE TRANSFER

Kayseri'yi gelişim liglerinde amatör olarak temsil eden tek takım olan Talas Belediyespor'un U-19 ekibinden orta saha oyuncusu Mehmet Haluk Alagöz ile forvet oyuncusu Mahir Işkın, şehrimizin 3. Lig temsilcilerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne transfer oldu.

Bu gelişme, Talas'ın spora verdiği desteğin somut bir sonucu olarak değerlendirildi.

'SPORCULARIMIZ GÖĞSÜMÜZÜ KABARTMAYA DEVAM EDİYOR'

Talas Belediye Başkanı ve Talas Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, başarıların tesadüf olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

'Sporcularımız elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana takımımızın ortaya koyduğu performansla Türkiye'de adımızdan övgüyle söz ettiriyoruz. Son 6 yılda yakaladığımız istikrar yalnızca şampiyonluklarla değil, profesyonel takımlara gönderdiğimiz sporcularla da taçlanıyor.'

Başkan Yalçın, bu sezon U-19, U-17 ve U-16 takımlarının ilk kez amatör olarak Kayseri'yi gelişim liginde temsil ettiğine dikkat çekerek bunun şehrin spor vizyonu açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Başkan Yalçın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: 'Gençlerimizin profesyonel liglere adım atması bizler için büyük gurur. Erciyes 38'e transfer olan Mehmet ve Mahir kardeşlerimizi yürekten kutluyor, Türk futbolunun kalıcı başarıya ancak bu pırıl pırıl gençlerle ulaşacağına inanıyorum.'