Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Sutopu Takımı, 2025-2026 Sezonu Water Polo Challenger Cup 1. Tur müsabakalarını oynamak için kafile olarak Çekya'ya gitti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar 1. Ligini başarıyla tamamlayarak adını Altın Gruba yazdıran Nevşehir Belediyesi Sk Kadın Sutopu takımı şehrimizi ve ülkemizi Challenger Cup'da temsil edecek.

05 - 07 Aralık 2025 tarihleri arasında Çekya Strakonice'de düzenlenecek olan turnuvaya 14 sporcu, teknik ve idari kadroyla katılan Nevşehir Belediyesi SK, düzenlenecek şampiyonu açısından birçok ilki yaşayacak.

Nevşehir Belediyesi SK, Türkiye'de Büyükşehirler hariç Anadolu'dan bir spor kulübü olarak Avrupa Şampiyonası'na katılan ilk takım olacak. İlkleri yaşatan kulüpte 14 sporcunun 7 tanesi Nevşehir Belediyesi Spor kulübü altyapısından yetişen sporculardan oluşuyor.

Sutopu düzeyinde Türkiye'nin en üst liginde bulunan ve Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir'i Altın Grupta temsil eden Nevşehir Belediyesi SK, ilk defa Avrupa Şampiyonası düzeyinde ilimizi temsil etmiş olacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, teknik ekip ve sporculara seslenerek 'Türkiye Birinci Ligi'ni başarıyla tamamlayıp bizleri fazlasıyla gururlandıran ve Altın grupta yer alan kızlarımıza teşekkür ediyorum. Diğer taraftan da ilkleri başarıp ülkemizi ve şehrimizi Challenger Cup 1. Tur müsabakalarında en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor ve yürekten başarılar diliyorum' diye konuştu.

Nevşehir Belediyesi SK Kadın Sutopu takımı turnuva kapsamında sırasıyla bugün saat 17.00'de SS Esslingen (Almanya) ve yarın saat 12.00'de Asten Jonhnson Strakonice (Çekya) ile karşılaşacak.