Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın uzatma dakikalarında Kazımcan'ın pozisyonuna futbol otoriteleri penaltı derken, Fenerbahçe ve Samsunspor'dan tepki ve TFF'ye acil toplantı çağrısı geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray Samsunspor karşılaşmasının uzatma dakikalarında Kazımcan'ın el ile ceza sahası içinde topa müdahale etmesi üzerine Samsunsporlu futbolcular penaltı bekledi. VAR'dan uyarı gelmemesi üzerine hakem 'devam' kararı verdi.

Süper Lig'de üst sıraları etkileyen pozisyon sonrası Fenerbahçe ve Samsunspor'dan tepki ve TFF'ye acil toplantı çağrısı geldi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan acil toplantı talep ederek sürecin ivedilikle değerlendirilmesini istedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise, 'Tüm Türkiye'nin penaltı dediği pozisyonda ne hakem penaltı çalıyor ne de VAR çağırıyor. Sonuçta bizim bir puanımız gitti. Ne kadar cesurmuş bu hakemler. Nereden alıyorlar bu cesareti. TFF Başkanı istifa etsin.' dedi.