Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 18 ilçede yol güvenliğini sağlamak ve toprak kaymalarının önüne geçmek için taş duvarlar inşa ediyor. Yılbaşından bu güne kadar 151 bin 189 metreküp taş duvar yapıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra yol güvenliği açısından da taş duvar çalışmaları yapıyor.

2025 yılı içerisinde Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 151 bin 189 metreküp taş duvar imalatı yapıldı.

TÜM İLÇELERDE ÇALIŞMA VAR

Kasım ayı içerisinde ilçelerde eş zamanlı çalışma gerçekleştiren ekipler, Yomra'nın Kıratlı, Oymalı ve Demirciler, Beşikdüzü'nün Zemberek, Bayırköy Şahmelik, Ağaçlı ve Bozlu, Şalpazarı'nın Ağırtaş ve Üzümözü, Ortahisar'ın Bengisu ve Kaymaklı, Araklı'nın Halilli, Yeşilköy, Bereketli ve Türkeli, Akçaabat'ın Cevizlik, Karaçayır, Esentepe, Yeniköy ve Yeşilyurt, Arsin'in Fındıklı, Güneyce ve Yeşilköy, Vakfıkebir'in Köprücek, Tonya'nın Kaleönü, Düzköy'ün ise Gürgendağ mahallelerinde taş duvar imalatlarını sürdürüyor.

18 İLÇEYE EŞİT HİZMET

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Mahallelerimizde, toprak kayması ve göçük tehlikesi arz eden noktalarda taş duvarlar inşa ediyoruz. Yolları güvenli hale getiren bu yapılar, şehrimizin ulaşım altyapısının önemli bir parçasını oluşturuyor. Her alanda olduğu gibi ulaşım altyapısında da 18 ilçemize eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarımız sürüyor' denildi.